Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., внесен от Министерския съвет. Преди това депутатите одобриха и бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Проектобюджетът на НЗОК предвижда приходи и разходи в размер на 5,26 млрд. евро, което е с 412,3 млн. евро повече спрямо бюджета за 2025 г. – ръст от 8,5%. От общите приходи 5,14 млрд. евро ще дойдат от здравноосигурителни постъпления, като над 3,18 млрд. евро са от здравни вноски, а близо 1,95 млрд. евро – от държавни трансфери.

Най-голямото перо отново е болничната помощ, за която са предвидени 2,34 млрд. евро. За специализирана извънболнична медицинска помощ са заложени 351,2 млн. евро, а за първичната извънболнична помощ – 345,6 млн. евро.

Комисията отхвърли предложенията на опозицията за преразпределяне на средства от болничната към извънболничната помощ и за увеличаване на финансирането на общинските и областните болници. Не беше прието и предложението средствата, предвидени за ваксини срещу COVID-19, да бъдат насочени към лечение на деца и младежи до 18-годишна възраст.

След дебати депутатите отхвърлиха и предложението държавата да поема изцяло здравните осигуровки на жените по време на майчинство. Според вносителите това би облекчило работодателите и би насърчило наемането на млади жени, но Министерството на здравеопазването посочи, че липсва финансова обосновка и анализ на ефекта.

Единодушно беше прието предложение, с което се урежда здравноосигурителният статус на българските монаси в манастира „Св. великомъченик Георги Зограф“ в Света гора, като към 1 август 2026 г. те ще се считат с непрекъснати здравноосигурителни права.

И през следващата година размерът на здравноосигурителната вноска остава 8%, като за повечето работещи се запазва съотношението 60:40 между работодател и служител. При държавните служители съотношението остава 80:20.

По време на заседанието временно изпълняващият длъжността управител на НЗОК д-р Асен Меджидиев подкрепи идеята за централизирано договаряне на скъпоструващите лекарства. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че всички лечебни заведения, които работят с публичен ресурс, трябва да бъдат поставени при равни условия, а централизираното договаряне ще осигури еднакви цени за едни и същи лекарствени продукти и ще ограничи съществуващите дисбаланси при закупуването им.