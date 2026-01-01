В публикувано днес интервю президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди по-ранна информация, че в телефонен разговор в понеделник е критикувал израелския премиер Бенямин Нетаняху, наричайки го "луд", като заяви, че е "малко разтревожен" от факта, че военните действия на Израел срещу "Хизбула" в Ливан забавят мирните преговори с Иран, предаде Асошиейтед прес.

Дори след като призна за напрежението обаче, американският президент подчерта, че отношенията му с Нетаняху са стабилни и че двамата се разбират добре, отчасти защото и двамата са лидери "във време на война".

"Работим много добре заедно. Харесвам Биби много. И работя много добре с него", каза Тръмп пред "Ню Йорк пост".

Признанието на президента за напрегнатия разговор с Нетаняху, при който се е стигнало и до ругатни, е знак за нарастващия натиск, пред който е изправен да разреши конфликта с Иран, тъй като по-високите цени на енергията и икономическата несигурност вредят на републиканците в навечерието на междинните избори и затрудняват световната търговия, посочва АП.

Тръмп обаче отговори уклончиво на въпрос за сроковете за решаване на конфликта, като заяви, че Ормузкият проток може да остане блокиран до празника на труда на 7 септември. Той настоява Иран да спре всякакви усилия, които биха могли да доведат до сдобиването му с ядрено оръжие, и протокът да бъде отворен отново за превоза на петрол и природен газ.

"Не знам. Искам да кажа, мисля, че може да бъде (затворен до празника на труда), но мисля, че е малко вероятно. Мисля, че това ще се реши доста по-бързо", каза Тръмп.

Американският президент добави, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменеи, който наследи покойния си баща, е "ангажиран" в мирните преговори за прекратяване на войната.

"Те го уважават много", каза Тръмп в интервюто.

Тръмп заяви, че Хаменей не се чувства добре поради наранявания, получени при въздушен удар, но "те казват, че той дава одобрението си, защото така е било от много, много дълго време". Бащата на Хаменей беше убит при въздушни удари, когато САЩ и Израел атакуваха Иран в края на март, припомня АП.

Все пак възможността за трайно примирие остава неясна, тъй като военните действия в Ливан продължаваха.

Израелски удар днес порази кола на натоварено шосе южно от Бейрут, часове преди началото на втория ден от преговорите между Ливан и Израел във Вашингтон, отбелязва АП.

Ударът дойде без предупреждение и не стана ясно веднага каква е била целта му. Израел обикновено твърди, че при тези удари с дронове се цели в членове на войнствената групировка "Хизбула".