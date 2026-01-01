Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция през юли, заяви днес държавният секретар Марко Рубио - потвърждение, което вероятно ще доведе до въздишка на облекчение сред партньорите му в алианса, предаде Ройтерс.

Въпреки че американските президенти почти винаги са участвали в срещите на върха на НАТО на фона на това, че Вашингтон е приеман за лидер на алианса, възникнаха въпроси за присъствието на Тръмп тази година, след като той многократно изрази гнева си към партньорите си заради “липсата на подкрепа за САЩ във войната с Иран”.

По време на изслушване в Конгреса днес Рубио спомена разочарованието на Тръмп, посочвайки, че основното му раздразнение идва от това, че някои членове не позволяват на САЩ да използват военните бази в страните по време на криза.

Въпреки разочарованието от алианса Тръмп все пак ще присъства на срещата, добави държавният секретар.

“САЩ все още са съюзник в НАТО и ще бъдем в Турция, за да разговаряме по всички тези въпроси. Президентът лично ще присъства на следващата среща на държавните ръководители на страните от НАТО, където всички тези проблеми ще бъдат изяснени”, каза Рубио.

Няколко страни членки на НАТО се въздържаха да подкрепят военната кампания на САЩ срещу Иран като отказаха да позволят на американски военни самолети да използват въздушното им пространство или отказаха да изпратят военноморски сили, които да помогнат за отварянето на Ормузкия проток за танкери с гориво.

Тръмп многократно нарече НАТО “Хартиен тигър” и през последните седмици заплаши да оттегли страната си от 32-членния трансатлантически алианс, заявявайки, че европейските съюзници на Вашингтон разчитат на американските гаранции за сигурност, но осигуряват недостатъчна подкрепа за военната кампания на САЩ и Израел срещу Иран.

Тридесет и шестата среща на върха на НАТО ще се състои на 7 и 8 юли в президентския комплекс "Бештепе" в Анкара.