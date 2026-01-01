Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че съюзниците в НАТО не са направили „абсолютно нищо“, за да помогнат по отношение на „лудата държава, която сега е разгромена“ – Иран.

„САЩ не се нуждаят от НАТО, но „никога не забравяйте“ този много важен момент“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

През последните дни държавният глава на Съединените щати призова както съюзници, така и съперници, включително Китай, да помогнат за осигуряването на Ормузкия проток - жизненоважен търговски маршрут, тъй като затварянето му доведе до покачване на цените на петрола.

Редица европейски държави отказаха, като заявиха, че конфликтът с Иран е война, започната от Тръмп без консултации със съюзниците на САЩ.

Тръмп по-рано отново подчерта, че Щатите не се нуждаят от НАТО, като определи позицията на Алианса като „много глупава грешка“. Той заяви, че в момента не планира да изтегли страната от съюза, но намекна, че това е вариант, който си струва да бъде обмислен.

Тръмп критикува НАТО и по време на първия си мандат, като според множество източници от Белия дом открито е обмислял изтегляне от следвоенния западен Алианс, отбелязва Анадолската агенция.