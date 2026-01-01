Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще посети Китай и ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин на 14 и 15 май, след като отложи първоначално планираната визита заради военния конфликт между Съединените щати, Израел и Иран.

Тръмп уточни, че по-късно тази година ще приеме Си Дзинпин във Вашингтон, като администрацията финализира подготовката за „историческите визити“, съобщи той в пост в социалната си мрежа Truth Social. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит потвърди датите, като отбеляза, че Си е разбрал и приел искането за отлагане, защото е било важно държавния глава на Щатите да остане в САЩ по време на военните операции.

Прессекретарят Левит каза, че войната с Иран се очаква да приключи приблизително за 4 до 6 седмици, което съвпада с времето на планираната визита.

Тръмп: Не търся среща със Си Дзинпин

Последният път, когато американски президент е посещавал Китай, беше през ноември 2017 г. по време на първия мандат на Тръмп, а последната среща между Тръмп и Си се състоя миналия ноември в Южна Корея на срещата на върха на АПЕК.

Взаимоотношенията между двете страни продължават да бъдат напрегнати по въпроси като търговията, технологиите и геополитическите интереси. Китайските държавни медии вече насърчават американските представители да се срещат и взаимодействат с китайските си колеги. Редакционна статия на Global Times подчерта, че липсата на двустранни контакти и отсъствието на американски президент в Китай са „необичайни и не би трябвало да бъде така“, като отбелязва, че историята показва, че и Китай, и САЩ печелят от сътрудничество и губят от конфронтация.