Остро осъждаме решението на Министерския съвет за отделяне на „Мини Марица-изток“ ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД от структурата на Българския енергиен холдинг, се посочва в обща позиция на Синдикалната миньорска федерация „Подкрепа“ и Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ.

Двете организации посочват, че са в готовност да предприемат "всички законови действия“. Позицията е адресирана до министъра на икономиката и е публикувана на сайта на КТ „Подкрепа“.

В сряда министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи за отделянето на двете дружества от БЕХ. По думите й това се предвижда в изпълнение на етап 93 от Националния план за възстановяване и устойчивост.

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Синдикалните организации в сектора обаче определят изказването на министъра като „неправомерно“. Има решение на 51-вото Народно събрание от 19 март 2026 г., в което се казва, че се забранява на министъра на енергетика да предприема действия по промяна на холдинговата и капиталова структура на „БЕХ” ЕАД, посочват федерациите.

Те обясняват, че това означава забрана за отделяне, разделяне или вливане, продажба на дялови или акции и апортни вноски и други разпоредителни форми. Синдикатите отбелязват, че Петрова е била зам.-министър на енергетиката, когато е било взето това решение в 51-вия парламент.

„Също така казахте и се пише в социалните медии, че това е било съгласувано със синдикатите, което е невярно“, се посочва още в позицията на двете организации. Те казват също, че министърът не е присъствала на среща на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по „Въгледобив, енергоресурси и минно строителство” в края на май.

Министър Ива Петрова назначи в края на май нов състав на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг.