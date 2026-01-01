Министерският съвет реши да ми възложи да работя по съответните актове във връзка с корпоративното преструктуриране на Българския енергиен холдинг, свързано с ключова реформа по Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова.

По думите ѝ реформата предвижда отделянето на „Мини Марица-изток“ ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД от структурата на Българския енергиен холдинг.

"Това, което знаете и аз споделих преди седмици беше, че има забавяне по отношение на тази реформа. Това поставя под въпрос над 1 млрд. евро", каза тя.

Първата част на решението на Министерски съвет е да се създаде ново държавно предприятие, което да бъде едноличен собственик на въглищните предприятия, които са собственост на БЕХ. Активите да бъдат прехвърлени след оценка от одитор, уточни Петрова.

Правителството прие изменение и допълнение на условията и реда по програмата за предоставяне на помощ чрез компенсации за енергоемките потребители.

„Това е решение, което прави по-ефективна компенсаторната програма във връзка с цените на електрическата енергия. В същото време това е програма в подкрепа на конкурентоспособността, която реално подпомага българския бизнес“, заяви министърът.

„Тя е в съответствие с европейската рамка и спазва принципа „три по 50“. Това означава подкрепа за цената на електрическата енергия до 50% от потреблението в допустимите сектори, компенсация до 50% от увеличението на цената на електроенергията и насрещен ангажимент поне половината от получената подкрепа да бъде реализирана чрез инвестиции за декарбонизация.

Решението е неутрално за държавния бюджет. Схемата ще се реализира с подкрепата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, заяви тя.

Кабинетът прие да бъдат определени дерогации за доставки, необходими за работата на АЕЦ „Козлодуй“. Това ще позволи на централата да внесе от Русия изделия и материали, сред които продукти от стомана и желязо.

По думите на министъра решението е необходимо, за да бъдат гарантирани ядрената безопасност и безаварийната работа на АЕЦ „Козлодуй“.