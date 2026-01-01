Белгийският изпълнител от италиански произход Франк Микел, известен с романтичните си песни като Toutes les femmes sont belles, почина, предаде АФП, като цитира семейството му.

„Баща ми си отиде… Знам колко много го обичаше неговата публика“, написа дъщеря му Сандра Габели в социалната мрежа Фейсбук.

Роден в Италия, в региона на Парма – през 1953 г., както сам твърдеше, но според белгийската преса рождената му година е 1947 – и заселил се близо до Лиеж в Белгия, Франк Микел дебютира на сцената през 1974 г., отбелязва АФП.

🔵 Le chanteur italo-belge Frank Michael est décédé, a annoncé ce vendredi sa fille Sandra Gabelli pic.twitter.com/m2ug690YZr — F🅾️rz@nîmes🇨🇵 (@forzanimes1203) June 12, 2026

Сред синглите му са J'peux pas t'oublier, Du cote de l'amour, Pour toujours et a jamais, Il est toujours question d'amour, но най-големият му хит е Toutes les femmes sont belles от 1996 г. Заглавията на песните му напомнят както колекцията от серията любовни романи на „Арлекин“, така и италиански фотороман, отбелязва АФП.

Заради това е определян като старомоден изпълнител.

„Приемам това с усмивка“, обясни той пред AФП преди двадесет години. „Хулио Иглесиас или Майк Бран правят същото като мен. Всички пеят за любовта, в това няма нищо лошо“.

„Разбира се, на моите концерти има възрастни хора, защото обичат този вид песни, мелодии, които вече не срещат в съвременната музика“, обясни Микел пред АФП. „Но има и млади хора. Моята публика обхваща три поколения: баба, майка и дете“.

Дидие Барбеливиен, Мишел Малори и Джони Холидей му написаха песни през 2003 г. за албума Entre nous. Същата година той записа албум с кавъри на Елвис Пресли в Нашвил, заедно с музикантите на Краля на рока, отбелязва АФП.

Франк Микел (с истинско име Франко Габели) изгражда успеха си далеч от традиционните промоционални канали, с малко изяви по телевизията или радиото, което обяснява относителната му анонимност извън кръга на феновете му, припомня АФП.

Въпреки това певецът може да се похвали с десетки златни плочи и „между 15 и 20 милиона“ продадени албума във Франция, Белгия, Швейцария, Канада, Италия и Германия, отбелязва осведомителната агенция.

Според белгийската преса Франк Микел е починал от рак на белия дроб.