Русия е отворена да разгледа нови идеи и предложения, свързани с постигането на мир в Украйна, каза днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс.

Кремъл: Русия ще изчака нови предложения от САЩ за слагане на край на войната в Украйна

Тя направи този коментар, след като украински източник каза пред Ройтерс миналата седмица, че длъжностни лица от САЩ и Украйна са разговаряли относно предложение за спиране на огъня по въздух, което да представят на вниманието на колегите си в Русия като част от новия кръг мирни преговори.

Кремъл каза по-рано днес, че не разполага с никаква точна информация относно нови предложения за постигане на мир преди планираната за утре среща във Вашингтон между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.