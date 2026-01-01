Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп даде знак, че временното прекратяване на американските удари срещу Иран има за цел да предостави възможност на дипломатическите усилия да напреднат след близо две седмици на ескалация.

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц заяви в неделя, че президентът Тръмп дава „известно пространство“ на преговорите, тъй като през последните дни дипломатическите контакти са се активизирали.

По-рано източник от американската администрация съобщи пред CNN, че военните операции срещу Иран са „в застой“. През последните три дни Централното командване на САЩ не е обявявало нови въздушни удари, а регионални съюзници не са докладвали за нови ирански атаки.

Изчерпват ли се запасите от боеприпаси?

Майк Уолц призна, че част от американските запаси от боеприпаси са били изразходвани, но увери, че въоръжените сили на САЩ разполагат с достатъчно ресурси, ако се наложи подновяване на военната кампания.

От своя страна Техеран представи паузата в ударите като дипломатическа победа. Ирански представители заявиха, че тя показва „умора“ във Вашингтон при вземането на стратегически решения.

Пентагонът актуализира данните за жертвите

Министерството на отбраната на САЩ съобщи за над 140 допълнително ранени военнослужещи в резултат на конфликта с Иран. Пентагонът също така потвърди данните за четиримата американски войници, загинали при иранските удари по-рано този месец.

Актуализацията идва на фона на критики относно прозрачността на информацията за военните загуби.

Иран осъди украинска атака в Каспийско море

Иран остро разкритикува атаката на украински сили срещу ирански кораб в Каспийско море. Външният министър Абас Арагчи предупреди, че нападението „не може да остане без отговор“.

Според Киев цел на операцията са били кораби, превозващи военни доставки от Иран за Русия.

Забавяне на корабоплаването през Ормузкия проток

Междувременно движението на търговски кораби през Ормузкия проток и пролива Баб ал-Мандеб остава затруднено.

По данни на иранското външно министерство срещите между представители на Иран и Оман през уикенда не са довели до промяна в режима на корабоплаването, което продължава да оказва влияние върху световните енергийни пазари.

Цената на петрола се понижи с над 5% в неделя, докато природният газ поскъпна заради продължаващата несигурност около корабния трафик в Персийския залив.

Ядрената сделка със Саудитска Арабия остава обвързана с Израел

Майк Уолц потвърди, че евентуалното споразумение за развитие на гражданска ядрена програма в Саудитска Арабия няма да бъде финализирано, докато Рияд не нормализира отношенията си с Израел.

Хаменей потвърди подкрепата за „Хизбула“

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей изпрати послание до лидера на „Хизбула“ Наим Касем, в което уверява, че Техеран продължава да подкрепя ливанската шиитска групировка.

В писмото си Хаменей определя „Хизбула“ като водеща сила в съпротивата срещу Израел и неговите съюзници.

Напрежението между САЩ и Иран рязко се изостри през последните седмици след серия от взаимни военни удари. Американските сили атакуваха обекти, свързвани с иранската военна инфраструктура и подкрепяни от Техеран въоръжени групировки в региона, а Иран отвърна с атаки срещу американски съюзници и военни бази.

Ескалацията породи опасения от по-широк регионален конфликт, който би могъл да въвлече държави от Близкия изток и да засегне световните енергийни пазари. Особено внимание е насочено към Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за износ на петрол, през който преминава значителна част от световните доставки.

На този фон САЩ, Оман и други регионални посредници активизираха дипломатическите контакти с цел да предотвратят ново изостряне на конфликта. Временното затихване на военните действия се разглежда като възможност за подновяване на преговорите и намаляване на напрежението в региона.