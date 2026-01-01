Петър Павел, президент на Чешката република от 2023 г., влезе в необичайна роля по време на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1. Докато високопоставените политически фигури често посещават състезанията с дипломатическа или бизнес цел, Павел пристигна на пистата „Хунгароринг“ като акредитиран фотограф, предаде Vesti.bg, позовавайки се на grandepremio.com.

Павел пристигна на Гран При на Унгария в събота, оборудван с официална акредитация от ФИА и професионална фотографска техника. Чешкият президент е страстен почитател както на фотографията, така и на моторните спортове, като вече е отразявал различни състезателни серии по целия свят.

През юни например Павел присъства на „24-те часа на Льо Ман“ с фотографската си техника. Той е отразявал също състезания от MotoGP и Световния шампионат за супербайк в Бърно, както и състезания от НАСКАР в САЩ и Рали Дакар в Саудитска Арабия.

Czechia president Petr Pavel was photographing the Hungarian Grand Prix this weekend 📸 pic.twitter.com/bkaHK8eEok — ESPN F1 (@ESPNF1) July 26, 2026

Освен хоби, Павел използва фотографията си и за благотворителни каузи. Чрез търг през 2025 г. той събра 30 000 евро за организации, подкрепящи деца, самотни родители и възрастни хора.