Тялото на 68-годишния Крум Ефремов от село Долна Рибница, община Петрич, който беше обявен за издирване, е открито в местността Корил в землището на село Право бърдо, съобщиха от полицията.

Сигналът за намерен починал мъж е получен в следобедните часове на 26 юли в Районното управление в Петрич.

Виждали ли сте го? Издирват 68-годишния Крум Ефремов от село Долна Рибница (СНИМКА)

Пристигналите на място полицейски служители са установили, че починалият е издирваният 68-годишен мъж.

При първоначалния оглед не са констатирани видими следи от насилие. Предстои извършването на съдебномедицинска аутопсия, която да установи точната причина за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство.

Мъжът беше в неизвестност от 25 юни. От полицията в Благоевград бяха разпространили информация за издирването му и призоваха гражданите, които разполагат с данни за местонахождението му, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.