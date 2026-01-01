Говорителят на Министерството на външните работи на Иран отправи критики към българските власти заради, по думите му, „опасното решение“ да бъде разрешено разполагането на американски самолет за въздушно зареждане в български военни бази.

Позицията е публикувана в официалния профил на Посолството на Ислямска република Иран в България във Facebook.

„Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази“, заявява говорителят на иранското външно министерство.

От Техеран посочват още, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети, свързани с военни действия на Съединените щати срещу Иран.

Засилват охраната на въздушното ни пространство и на летище „Безмер“

В изявлението се подчертава, че според иранската страна българският народ „никога не е имал проблеми с иранския народ“, а отношенията между двете държави в продължение на десетилетия са се основавали на взаимно уважение.

По-рано днес стана ясно, че след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и представителите на службите за сигурност са предприети мерки за засилена охрана на въздушното пространство на страната и на летище „Безмер“, както и за гарантиране на сигурността на гражданите.