Със Заповед № СОА26-РД09-4471/24.07.2026 г. кметът на Столична община Васил Терзиев обяви конкурс за заемане на длъжността „главен архитект“ на Столична община.



Конкурсът ще се проведе в два етапа - тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати, съобщиха от Столична община.



Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Архитектура“, минимум пет години професионален опит или придобит II младши ранг, пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, както и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността.

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Главният архитект на Столична община ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на територията на общината, упражнява методическо ръководство върху главните архитекти на районните администрации и участва в процесите по вземане на решения, свързани с развитието на града.



Документите за участие могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33 или по електронен път чрез електронните административни услуги.



Изборът на титулярен главен архитект чрез открита конкурсна процедура е важна стъпка към укрепването на доверието в институциите и към последователното развитие на София.

Прозрачността, професионализмът и ясните правила са основата, върху която Столична община ще избере своя нов главен архитект.