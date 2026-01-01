Украйна цели още през първата половина на 2027 г. да бъде готов първият прототип на новата европейска система за противоракетна отбрана с кодово име Freyja, която трябва да осигури по-достъпна алтернатива на американските комплекси Patriot за прехващане на руски балистични ракети.

Заместник-секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Давид Алоян заяви, че скоро ще заседава международен ръководен комитет, който ще изчисли разходите за научноизследователската и развойната дейност по проекта. Преди две седмици в Париж лидерите на десет европейски държави, сред които и президентът Володимир Зеленски, заедно с представители на около десетина отбранителни компании, дадоха официален старт на коалицията за разработването на системата.

„Работим в изключително кратки срокове и си поставяме амбициозната цел още през първата половина на следващата година да разполагаме с минимално работещ прототип, който да демонстрира първите практически резултати“, заяви Алоян.

В момента Украйна разчита почти изцяло на американските системи Patriot – единствените в нейния арсенал, доказали способността си надеждно да прихващат руски балистични ракети. Доставките им обаче са ограничени заради политическа несигурност, недостиг на наличности и продължителния производствен цикъл. През последните седмици Русия засили ударите с балистични ракети срещу Киев и Одеса, като голяма част от тях не успяха да бъдат прехванати поради липса на ракети-прехващачи.

Киев е готов да предостави за проекта пускова установка и ракета-прехващач, които според Зеленски се нуждаят единствено от изпитания. Украинският президент вече изрази надежда системата да бъде въведена в експлоатация в рамките на една година.

Очаква се европейските партньори да осигурят технологии като съвременни радари, сензори и системи за управление и насочване на ракетите. Сред компаниите, включили се в инициативата, са производителят на SAMP/T Eurosam, както и Leonardo, Thales и Saab. Водещ индустриален партньор ще бъде украинската компания Fire Point, която вече подписа споразумение с германската Hensoldt за доставката на радари.

Системата Freyja е замислена с отворена архитектура, която позволява използването на оборудване от различни производители. По думите на Алоян всяка държава ще може да интегрира свои радари и компоненти, без да се нарушава съвместимостта на системата.

Сред обсъжданите идеи е създаването на специален фонд, който да финансира проекта и да осигури дългосрочната му устойчивост. Алоян изрази надежда, че прякото участие на отбранителната индустрия ще ускори разработката и ще намали административните пречки.

„Тази коалиция трябва да бъде преди всичко практическа, а не политическа“, подчерта той.



