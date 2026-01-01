/ Агенция „Пътна инфраструктура“

Ежедневни специализирани полицейски операции по контрол на пътното движение се провеждат на територията на област Благоевград. Акциите са част от мерките на органите на реда за намаляване на пътнотранспортния травматизъм и повишаване безопасността на движение.

В рамките на засиления контрол служителите на ОДМВР – Благоевград извършват проверки за спазване на Закона за движението по пътищата, като акцент се поставя върху нарушенията, които най-често водят до тежки пътни инциденти.

Подробности за резултатите от проведените специализирани операции и дейността на полицейските служители ще бъдат представени на 14 юни от 09:00 часа на автомагистрала „Струма“ при километър 88, на отбивката за товарни автомобили в посока София.

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Благоевград