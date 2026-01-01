Ежедневни специализирани полицейски операции по контрол на пътното движение се провеждат на територията на област Благоевград. Акциите са част от мерките на органите на реда за намаляване на пътнотранспортния травматизъм и повишаване безопасността на движение.

В рамките на засиления контрол служителите на ОДМВР – Благоевград извършват проверки за спазване на Закона за движението по пътищата, като акцент се поставя върху нарушенията, които най-често водят до тежки пътни инциденти.

Подробности за резултатите от проведените специализирани операции и дейността на полицейските служители ще бъдат представени на 14 юни от 09:00 часа на автомагистрала „Струма“ при километър 88, на отбивката за товарни автомобили в посока София.