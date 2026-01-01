Национална кампания „Зелено четене“ се завръща с шесто издание, което тази година е посветено на децата.

Кампанията ще се проведе в 6 града - Казанлък (13 юни), Свищов (14 юни), Разград (20 юни), Варна (21 юни), Пазарджик (27 юни) и София (28 юни) и обещава незабравими срещи с книгите.

Инициативата се организира от писателката Надежда Динева, автор на романа „Орденът на скорпионите“. Кампанията се провежда под мотото „Книгите сами ни намират“.

Пред Dariknews.bg Надежда Динева разказа повече за каузата „Зелено четене“, как се е родила идеята и какво да очакват читателите от тазгодишното издание

Кампанията „Зелено четене“ е инициатива, която цели да насърчи четенето на открито и на съвременна българска литература. В нея участват български автори и водещи издателства, които безвъзмездно даряват свои книги. Доброволци във всеки от участващите градове помагат на книгите да стигнат до новите си читатели, като ги оставят на различни кътчета в паркове и градини. В това се изразява мотото на кампанията "Книгите сами ни намират", тъй като вярвам, че предназначените за нас книги ни намират я точното време, когато се нуждаем от техните послания, обясни тя.

Национална кампания

Как се роди идеята за инициативата?

Беше в началото на месец май 2021 година. Хрумна ми да даря моя роман „Орденът на скорпионите“, но исках изненадващо да зарадва читател в някой парк и да се наслади на четенето навън, сред природата. Споделих идеята със съмишленици, които ме подкрепиха в начинанието и буквално за няколко часа вече бяхме създали идеята за национална кампания, която да обединява автори, издатели, библиотекари, читатели, а и да насърчава доброволчеството.

Колко книги са намерили вече своя читател от началото на кампанията?

До момента са над 1800 заглавия, от които художествена литература - проза и поезия и нехудожествена литература.

С какво четенето сред природата се различава от това в затворено пространство?

Преди всичко с атмосферата. Представете си да се усамотите сред красотата на морски пейзаж или в обятията на цветна градина в някой топъл майски или юнски ден и край вас да се разнася уханието на морски бриз или на пролетни цветя. Цялото това вдъхновение се пренася и върху преживяването на историята, която четете. От друга страна напълно незабележимо за самите вас, може да послужите за пример и да вдъхновите някого другиго да почете.

Това ли е посланието на кампанията – да вдъхновява и други да четат?

Да вдъхновява, да изненадва с книгите, които сами си намират читатели в градове от цялата страна, да акцентира върху заглавия от български автори и да припомня, че българската литература никак не е за подценяване.

Национална кампания

С какво се отличава тазгодишното издание на кампанията?

В тазгодишното издание на „Зелено четене“ обръщаме повече внимание на детската литература, именно затова изданието се провежда и в месеца на детето, не както обикновено през месец май. Включени са и нови четири града - Казанлък, Свищов, Разград и Пазарджик. Във всяко издание се старая да разширявам хоризонта на кампанията с нови локации, тъй като получавам запитвания от читатели от цялата страна кога кампанията ще дойде и в техния град.

Друго различно през новото издание на инициативата са посланията в писма, които написах до читатели, които ще открият книга. Те са вдъхновени от целите и темите на кампанията.

Как избирате локацията?

Старая се кампанията да обхване възможно най-голяма територия, а не да се съсредоточава само в Северна или Южна България. Понякога има и интересни истории зад избора на градовете. В миналогодишното издание на кампанията, например, избрах да участва Каварна, след като прочетох "Добруджанския феникс" - романизираната биография на Яне Хаджиянев- Калиакренски, който е родом от Каварна.

Има ли вдъхновяващи истории, разказани от читатели, намерили се с книга от кампанията?

Това е най-любопитното - наистина има такива истории, които вдъхновяват и мен да продължа да развивам мисията на кампанията. Читатели споделят, че са имали желание да потърсят дадена книга и тя изненадващо ги открива. Съществуват и случаи, при които книгата "проговаря" на откривателя си само със заглавието - носи някакъв спомен, отговор в трудна житейска ситуация или навежда на определена мисъл, сякаш е тих съветник, дошъл да те окуражи.

Какво се случва с книгите, предават ли се наистина от човек на човек?

Много трудно мога да отговоря обективно на този въпрос, защото няма как да водим статистика. Надявам се, че този наш апел се изпълнява.

Какво се промени от първото издание досега?

Променя се всичко - от участниците, съпътстващите събития до доброволците, само форматът, вълнението и емоциите остават същите при всяко едно издание. Относно промяната във външните фактори смятам, че кампанията става все по-разпознаваема и очаквана.

Национална кампания

Трудно ли е днес да бъдат привлечени децата и младежите към книгите, има ли интерес от тяхна страна към кампанията?

От известно време забелязвам, че при малките деца подобни трудности няма, а и да си признаем детските книги са все по-привлекателни, интерактивни, с невероятни илюстрации и корици и най-малките читатели са запленени от тях. При младежите нещата не стоят точно така, има обаче проучвания, които показват, че те четат повече на електронни устройства и много по-избирателно.

Ако трябва да убедите човек, който не чете, да отвори книга сред природата – какво бихте му казали?

Много предизвикателен въпрос! Може би нещо от рода на: "Дай шанс на този вид преживяване и кой знае, може да промени живота ти и да те срещне с твоето по-добро Аз."