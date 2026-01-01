Китайският президент Си Дзинпин проведе днес телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп преди очакваното посещение на държавния глава на САЩ в Китай през април и часове след като проведе видеоконферентен разговор с руския президент Владимир Путин, предаде Китайската централна телевизия, цитирана от Ройтерс.

От Белия дом все още не са коментирали разговора, а китайските медии не дадоха повече подробности за него.

Кремъл заяви, че е бил предварително информиран за разговора между Си и Тръмп, като добави, че Путин е приел покана от китайския държавен глава да посети Китай през първата половина на тази година.

Путин: Съюзът между Москва и Пекин е стабилизиращ фактор за света

„Да, знаехме предварително за това“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руската информационна агенция „Интерфакс“, отговаряйки на въпрос дали китайският лидер е информирал руския си колега, че планира да проведе в телефонен разговор с Тръмп.

Си и Тръмп за последно проведоха телефонен разговор в края на ноември, след което американският президент съобщи за „изключително близки“ отношения с Пекин.

След месеци търговско напрежение, предизвикано от наложените от Белия дом мита миналата година, отношенията между Вашингтон и Пекин се стабилизираха след среща между двамата лидери в Южна Корея, където беше сключено крехко търговско примирие, отбелязва Ройтерс.