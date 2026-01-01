Британският премиер Киър Стармър кацна в Пекин за тридневно посещение, по време на което ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин, с надеждата да възстанови отдавна напрегнатите отношения, предаде АФП.

Визитата в Китай е първата на британски премиер от 2018 г. насам и беше приветствана от Даунинг Стрийт като възможност за засилване на търговските и инвестиционните връзки, като същевременно се повдигат трудни въпроси като националната сигурност и правата на човека. |