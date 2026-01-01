Британският премиер Киър Стармър кацна в Пекин за тридневно посещение, по време на което ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин, с надеждата да възстанови отдавна напрегнатите отношения, предаде АФП.
🇬🇧🇨🇳 UK's Prime Minister, Starmer arrived in Beijing— Lord Bebo (@MyLordBebo) January 28, 2026
He is accompanied by around 60 business figures, including executives from companies such as HSBC, GSK, Jaguar Land Rover & Airbus. He aims to attract Chinese investment to the UK and expand access for British businesses to… pic.twitter.com/rsw1hzIYcm
Визитата в Китай е първата на британски премиер от 2018 г. насам и беше приветствана от Даунинг Стрийт като възможност за засилване на търговските и инвестиционните връзки, като същевременно се повдигат трудни въпроси като националната сигурност и правата на човека. |