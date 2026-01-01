Руският президент Владимир Путин определи икономическите, политическите и отбранителните връзки между Москва и Пекин като „стабилизиращ“ фактор в условията на глобална нестабилност по време на видеоконферентен разговор с китайския лидер Си Дзинпин.

Москва и Пекин се стремят да демонстрират единен фронт срещу Запада, като отношенията между двете страни се задълбочиха след руската офанзива в Украйна през 2022 г.

Разговорът се състоя дни след като високопоставени представители на двете държави заявиха, че двустранните отношения могат да „пробият нови хоризонти“ през тази година на фона на засиленото икономическо сътрудничество между Русия и Китай.

„На фона на нарастващата турбулентност външнополитическият съюз между Москва и Пекин остава важен стабилизиращ фактор. Руско-китайското всеобхватно партньорство и стратегическо сътрудничество е пример за подражание“, заяви Путин, обръщайки се към Си с думите „скъпи приятелю“, в излъчване по руската държавна телевизия, цитирано от АФП.

Руският президент изтъкна и търговските отношения, след като Москва пренасочи износа си към Азия в отговор на мащабните западни санкции, наложени заради войната в Украйна.

Китай никога не е осъдил руските военни действия и не е призовал за изтегляне на войските, а редица съюзници на Киев смятат, че Пекин е оказвал подкрепа на Москва.

Видеоконферентният разговор се проведе в момент, когато руски, украински и американски преговарящи се срещнаха в Абу Даби за пореден кръг от разговори за прекратяване на близо четиригодишния конфликт.

По време на разговора си със Си Путин не спомена Украйна.

Двамата лидери за последно се срещнаха лично през септември, когато руският президент присъства на мащабния военен парад в Пекин.

Си Дзинпин посети Москва и през май миналата година за честванията по повод победата над нацистка Германия във Втората световна война.

Миналия уикенд китайският външен министър Ван Йи се срещна в Пекин с руския секретар на Съвета за сигурност Сергей Шойгу.

Ван И е заявил пред Шойгу, че Китай и Русия трябва да работят заедно за защита на мултилатерализма във време на „смут“ и да „отстояват равноправен и подреден многополюсен свят“, съобщи китайското външно министерство.