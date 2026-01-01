Тейлър Суифт
Тейлър Суифт / Getty Images

Тейлър Суифт се разчувства и просълзи, докато произнасяше 21-минутна реч по време на церемонията по въвеждането ѝ в Залата на славата на авторите на песни за 2026 г. в Ню Йорк в четвъртък.

36-годишната носителка на награда „Грами“, която беше подкрепена от годеника си Травис Келси, постигна важен етап в кариерата си, като стана най-младата жена, приета в престижната Зала на славата.

След представяне от режисьора Стивън Спилбърг, Суифт излезе на сцената, за да разкаже за пътя си в музиката. В един момент тя се просълзи, докато говореше за жертвите, които родителите ѝ Андреа и Скот са направили, за да подкрепят мечтата ѝ.

„Беше лесно да избера писането на песни пред всичко останало в живота си“, каза тя, обръщайки се и към тях, които присъстваха в залата. Тя си спомни как семейството ѝ се премества от Пенсилвания в Нашвил, за да може да развива таланта си.

„Майка ми и баща ми преобърнаха целия си живот, за да ми дадат шанс“, сподели Суифт, добавяйки, че никога няма да може да им благодари достатъчно.

Певицата разказа и как е избрала Стивън Спилбърг да я въведе в Залата на славата, като призна, че реакцията му я е оставила „напълно изумена“.

В речта си Суифт говори за 23-годишната си музикална кариера, изпълнена с възходи, трудности, критики, световни турнета и пълна загуба на личен живот, но подчерта, че писането на песни винаги е било най-естественото за нея.

Малко преди появата ѝ на сцената, музикален трибют от Sombr изпълни нейни песни, което Суифт определи като „перфектно“.

На церемонията в хотел Marriott Marquis тя беше придружена от Травис Келси, родителите си и бъдещата си свекърва Дона Келси.

Daily Mail
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