Тейлър Суифт се разчувства и просълзи, докато произнасяше 21-минутна реч по време на церемонията по въвеждането ѝ в Залата на славата на авторите на песни за 2026 г. в Ню Йорк в четвъртък.
36-годишната носителка на награда „Грами“, която беше подкрепена от годеника си Травис Келси, постигна важен етап в кариерата си, като стана най-младата жена, приета в престижната Зала на славата.
Taylor Swift became emotional as she gave a 21-minute speech during the 2026 Songwriters Hall of Fame Ceremony in New York City on Thursday https://t.co/ui48UsD0yY 🔗 pic.twitter.com/VD8ZcBvcij— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 12, 2026
След представяне от режисьора Стивън Спилбърг, Суифт излезе на сцената, за да разкаже за пътя си в музиката. В един момент тя се просълзи, докато говореше за жертвите, които родителите ѝ Андреа и Скот са направили, за да подкрепят мечтата ѝ.
Taylor Swift makes history at Songwriters Hall of Fame induction ceremonyhttps://t.co/aCAoFGqDxH— BREAKING NEWZ Alert (@MustReadNewz) June 12, 2026
„Беше лесно да избера писането на песни пред всичко останало в живота си“, каза тя, обръщайки се и към тях, които присъстваха в залата. Тя си спомни как семейството ѝ се премества от Пенсилвания в Нашвил, за да може да развива таланта си.
“It was easy to choose songwriting above all else in my life, but it must not have been easy for my parents and brother to simply drop everything and move our entire family from Pennsylvania to Nashville so I could hone my talent in the songwriting capital of the world. But after… pic.twitter.com/HNwRkVw5eS
“It was easy to choose songwriting above all else in my life, but it must not have been easy for my parents and brother to simply drop everything and move our entire family from Pennsylvania to Nashville so I could hone my talent in the songwriting capital of the world. But after… pic.twitter.com/HNwRkVw5eS— The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) June 12, 2026
„Майка ми и баща ми преобърнаха целия си живот, за да ми дадат шанс“, сподели Суифт, добавяйки, че никога няма да може да им благодари достатъчно.
🎥| Taylor Swift’s full speech as she’s the youngest female artist to be inducted into the Songwriters Hall of Fame!— Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) June 12, 2026
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Певицата разказа и как е избрала Стивън Спилбърг да я въведе в Залата на славата, като призна, че реакцията му я е оставила „напълно изумена“.
В речта си Суифт говори за 23-годишната си музикална кариера, изпълнена с възходи, трудности, критики, световни турнета и пълна загуба на личен живот, но подчерта, че писането на песни винаги е било най-естественото за нея.
Малко преди появата ѝ на сцената, музикален трибют от Sombr изпълни нейни песни, което Суифт определи като „перфектно“.
На церемонията в хотел Marriott Marquis тя беше придружена от Травис Келси, родителите си и бъдещата си свекърва Дона Келси.