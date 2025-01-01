Попзвездата Тейлър Суифт беше обвинена в използване на изкуствен интелект (AI) за промоцията на новия си албум „The Life of a Showgirl“.

Кампанията е замислена като игра тип „лов на съкровища“, при която феновете трябва да открият 12 оранжеви врати в 12 различни града по света. Зад всяка врата участниците могат да сканират QR код, който отключва кратко видео, съобщи „Евронюз“.

Някои от видеата обаче носят характерните белези на AI-генерирано съдържание. В едно от тях се вижда бар в стил ар нуво, където на стената има размазана картина на къща, книга с липсващи букви и барман, чийто среден пръст сякаш се слива с оранжева салфетка. Друго видео, което се отваря чрез QR код в Барселона, показва фитнес зала в небостъргач, в която тежестите и уредите не са правилно подравнени — още един признак за намеса на изкуствен интелект.

Използването на AI във видеосъдържание не е новост. OpenAI представи своя инструмент за видео генерация Sora миналата година, а наскоро компанията обяви и нова социална платформа за споделяне на AI-видеа. Въпреки това реакциите сред феновете и онлайн потребителите са остри, тъй като Суифт многократно е изразявала загриженост относно дийпфейковете и заплахата на AI за човешкото творчество.

„За човек, който през по-голямата част от кариерата си настоява, че артистите не получават справедливо заплащане, това е крайно безчувствено“, написа потребител в Reddit. Друг добави: „Не и Тейлър… Тя е прекалено богата, за да прави това.“

Миналата година в платформата X се разпространиха AI-генерирани изображения на Суифт, които лъжливо я представяха като поддръжник на Доналд Тръмп по време на предизборната кампания. Тогава певицата реагира в Instagram, като заяви, че случаят „събужда страховете ѝ от опасностите на AI и разпространението на дезинформация“.

Суифт засега не е потвърдила, нито отрекла дали видеата от промоцията са създадени с помощта на изкуствен интелект.

Полемиката избухва на фона на нарастващи съдебни дела между музикалната индустрия и технологични компании. В понеделник AI-компанията Anthropic загуби опит да отхвърли част от иск, подаден от музикални издатели, водени от Universal Music Group, заради предполагаемо неправомерно използване на текстове на песни при обучение на нейни модели. Подобни дела се водят и срещу OpenAI, Meta и Microsoft, като досегашните резултати са смесени и несигурни.