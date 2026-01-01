България успешно емитира на 7 юли тази година облигации в три транша за 2,5 млрд. евро на международните капиталови пазари за първи път след присъединяването на страната към еврозоната, съобщават от Министерството на финансите. Общата номинална стойност се формира от три преотворени емисии еврооблигации. Обемът на емисиите с падежи през 2032 г. и 2038 г. е бил увеличен с по 1 млрд. евро, а този на емисията с падеж през 2045 г. с 500 млн. евро. Облигациите са емитирани в рамките на Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари.

От финансовото министерство посочват, че трансакцията е привлякла силен инвеститорски интерес като съвкупният обем на поръчки е превишил 9,5 млрд. евро, което е позволило първоначално предложеният спред да бъде намален с 30 базисни точки за емисиите с падеж 2032 г. и 2038 г. и с 25 базисни точки за книжата с падеж през 2045 година.

Окончателният спред над осреднения лихвен суап възлезе на 60 базисни точки за книжата с падеж 2032 г., 115 базисни точки за книжата с падеж 2038 г. и 140 базисни точки за емисията с падеж 2045 г. Постигнатата доходност по трите транша е съответно 3,493 на сто, 4,271 на сто и 4,674 на сто.

Трансакцията е първо излизане на България на международните пазари от средата на 2025 година, когато Министерството на финансите емитира дълг на два транша на обща стойност 3,2 млрд. евро.

Новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 3,8 млрд. евро, съгласно Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година, добавят от финансовото министерство.

"Доходността, която е постигната за всеки един от тези траншове, е изключително добра за България. Вчера имаше купуване на дълг от друга държава членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите, така че изключително полезно беше това излизане на Министерството нa финансите на международните пазари“, коментира вчера пред БТА и БНР вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев.

По думите му, има вероятност България да излезе още веднъж на международните пазари до края на годината.