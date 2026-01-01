Във Варна е арестуван 26-годишен мъж, продавал диазотен оксид, по-популярен като райски газ, на непълнолетни, съобщиха на съвместна пресконференция административният ръководител на Районната прокуратура в града Невена Илиева и директорът на полицията старши комисар Цветан Пировски.

Пировски посочи, че няколко месеца полицаите са работили по случаи на продажба на този газ на деца, докато стигнат до разпространителя. Той е задържан вчера. Полицаите са открили и голямо количество газ.

Младият мъж е привлечен към наказателна отговорност, допълни Илиева. По думите ѝ Районният съд е разгледал мярката му за неотклонение и го е оставил за постоянно в ареста. Илиева допълни, че по случая има много свидетели. Тя отказа подробности по какъв начин е разпространяван райският газ.

Задържаното количество диазотен оксид е около 14000 грама, приблизително 4 хиляди дози, посочи Пировски. По думите му, при разпространение в дискотеки, дозите всъщност може да станат двойно повече, в зависимост от концентрацията. Пировски каза още, че задържаният мъж не е криминално проявен, с висок стандарт на живот и има данни, че от години се занимава с тази дейност, като от едно вложено евро печели около 30.

През миналата година продажбата на райски газ на непълнолетни бе криминализирана, подчерта Илиева. Тя изтъкна, че причината е в рисковете, които крие това вещество за здравето на децата. По думите на прокурора наказанието за дилърите е до 4 години затвор и от 5 до 10 хиляди лева глоба, а ако престъплението е извършвано системно, присъдата може да е от 1 до 6 години затвор и от 20 до 50 хиляди лева глоба, по-точно евровата равностойност на сумата.

Тепърва започва сезонът във Варна и сме планирали мащабни полицейски операции, свързани с противодействието на продажбата на алкохол, на райски газ и на наркотици на непълнолетни, допълни Пировски. Според него ще бъдат обхванати всички дискотеки и заведения. Той уточни, че вече е проведена среща с представителите на бранша. Собствениците на по-големите дискотеки, в които през миналото лято са засечени деца, бяха отново предупредени и всички изявиха желание да съдействат и тази година всичко да е наред, посочи старши комисарят.