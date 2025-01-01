Иззеха райски газ от заведение в Ботевград, съобщиха от полицията.

На 20 декември е проведена акция от униформени и НАП. Установени четири кашона с 2400 флакона с райски газ.

Спипаха 18-годишен шофьор с райски газ край Видин (СНИМКИ)

Допълнително, от данъчните служители е констатирано неиздаване на касов бон, за което е съставен акт.

Друго констатирано нарушение било, че двамата служители от фирмата, осъществяваща охраната на обекта, са били без поставени лични идентификационни карти, за което също са предприети действия за съставяне на съответния акт.

По случая е регистрирана преписка.