Две деца пострадаха серизно при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал "Бояна", казаха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По първоначални данни на Центъра за спешна медицинска помощ пострадалите деца са момче на 12 години и момиче на 14 години.

Едното от пострадалите деца е с тежка черепно-мозъчна травма, другото - със счупена ключица и множество охлузни наранявания, казаха от болница "Пирогов", където децата бяха транспортирани. На пострадалите са извършени подробни прегледи и изследвания.

След преминаване през детска противошокова зала, едното дете е настанено в детска реанимация.

Инцидентът е станал в района на ул. "Даскал Попандреев". На място веднага са изпратени две линейки след подаден сигнал в 13:51 ч.