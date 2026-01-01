Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен препоръчва водата, подавана от „ВиК – Сливен“ ООД в шест населени места в община Котел, временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди, съобщава инспекцията на своя сайт.

Препоръката е издадена след извършен планов мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови цели, и изследване на проби, взети на 8 юни 2026 г. Установено е несъответствие по микробиологични показатели с изискванията на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Несъответствия са констатирани в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топузово, Филаретово и Малко село.

РЗИ – Сливен е издала предписания на „ВиК – Сливен“ ООД за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода.

От здравната инспекция посочват, че след възстановяване на качеството на водата и потвърждаването му чрез контролно пробовземане и лабораторни изследвания населението ще бъде своевременно информирано.

На 4 юни проливни дъждове причиниха наводнения и излизане на река Черна от коритото й. Най-пострадалото място бе село Тича, където бяха наводнени къщи и бяха причинени много щети.