Хора са били превантивно евакуирани от домовете си в котленското село Тича заради опасност реката край населеното място отново да прелее. Това съобщи за БТА областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и координира действията на службите.

След интензивния валеж реката е достигнала критично ниво и е била на път да излезе от коритото си. Водата е стигнала до ръба, но към момента обстановката се нормализира, посочи Кашеров.

Засега няма залети къщи. Евакуирани са жителите на домовете, пострадали при наводнението на 4 юни, като мярката е предприета превантивно заради риска от ново покачване на нивото на реката.

На 4 юни заради интензивни валежи река Черна излезе от коритото си и заля части от село Тича. Засегнати бяха също селата Остра могила, Филаретово и Малко село. В Тича бяха наводнени над 30 жилищни имота, а на територията на общината беше обявено частично бедствено положение. Комисия на Община Котел извършва опис на щетите.

Десетки доброволци, военослужещи и институции се включиха в разчистването след наводнението.