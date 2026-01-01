Близо 60 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане подадоха семейства от котленското село Тича, чиито имоти пострадаха от наводнението в началото на юни.

Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Документите им се обработват приоритетно от социалните работници, за да може помощта да достигне максимално бързо до хората, посочиха от ведомството.

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Още в първите дни след бедствието три комисии от дирекция „Социално подпомагане“-Котел посетиха домовете на засегнатите семейства и направиха оглед на щетите в 30 жилища в село Тича и четири жилища в село Филаретово.

БТА

Собствениците им бяха информирани за възможностите да получат подпомагане за покриване на потребностите им от първа необходимост и за възстановяване на унищожено оборудване и обзавеждане.

Пострадалите семейства са подали 29 заявления за отпускане на еднократна финансова подкрепа в размер до 1171 евро и 27 заявления за допълнителна помощ от 1550 евро. Подпомагането се отпуска на домакинствата, които отговарят на критериите за подпомагане, след извършване на социална анкета и оценка на техните потребности и на нанесените от бедствието щети.

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Хората, кандидатствали за еднократната помощ до 1171 евро, могат да потърсят подкрепа до 1300 евро и от Фонд „Социална закрила“ към МТСП за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Кандидатстването по Фонда се извършва през общините, информираха още от социалното министерство.

Около 30 къщи са наводнени в село Тича, съобщи на 4 юни областният управител на Сливен Михаил Кашеров.