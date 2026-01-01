12 души, сред които и непълнолетен, са задържани при полицейски действия срещу наркоразпространението през последните 24 часа, съобщиха от МВР.

20 задържани при мащабна акция в столичния квартал „Христо Ботев“ (ВИДЕО)

Проверките са извършени на територията на областите София, Кюстендил, Монтана, Хасково, Сливен, Бургас и Кърджали.

Намерени са различни количества наркотични вещества - амфетамин, метаамфетамин, хероин и марихуана.

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Иззети са още електронни везни, мобилни устройства, пособия за производство и пакетиране на дрога, както и други вещи, имащи отношение към престъпната дейност.

Работата по документирането им продължава под надзора на прокуратурата.