20 души за задържани за наркоразпространение в столичния кв. "Христо Ботев" и съседен квартал. Всички са познайници на полицията за подобно деяние. Установени са над 400 дози, пригодени за разпространение и съхранителна база от над 5 кг марихуана. Това стана ясно на брифинг на СДВР и СГП, след като тази сутрин кв. „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада.

Мащабната специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението е продължение на действията по разследване по досъдебно производство, ръководено от СГП. То е за държане с цел разпространение на наркотични вещества и се разследва от миналата година.

Задържаните са около 400 грама т. нар. билка с примес амфетамин е изключително опасен наркотик, тъй като е на растителна основа и се обработва с неопределено количество химикал с много силно токсично действие и висока опасност от предозиране. Води до тежки физиологични и психически последици, обясни заместник-градският прокурор в Софийска градска прокуратура Десислава Петрова.

По думите ѝ при друг случай от днес са задържани 5 кг марихуана, разпределена в 53 буркана и множество различни по големина пликчета, намерено е и прахообразно вещество.

Сред задържаните са основно дилъри, разпространяващи дрога.

Разбиха депа за фентанил във „Факултета“, в „Красно село“ е задържан 17-годишен дилър

Преди три дни бяха разбити депа за фентанил в друг столичен квартал „Факултета“. Тогава също имаше множество арести, сред които и на хора с прякори Гугутката (своеобразен лидер на групата) и Джони. Още същият ден трима души бяха привлечени като обвиняеми.

При другия акция във вторник, 2 юни, в квартал „Красно село“ в София също бяха арестувани дилъри, сред които и 17-годишен ученик с „не малки количества“ канабис и метаамфетамин, както обяви шефът на СДВР.