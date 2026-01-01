Спипаха голямо количество наркотици във Видинско, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Видин

Извършени са три проверки на 18 август в село Капитановци.

ОД на МВР-Видин

В хода на операцията открили три вида дрога. Иззети са електронна везна, около 200 разноцветни хапчета с общо тегло над 130 грама, 268 грама зелена листна маса и плик с 0.60 грама бяло прахообразно вещество.

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При полевия наркотест таблетките реагирали на екстази, тревата - на канабис, а белият прах - на кокаин.

ОД на МВР-Видин

Задържани са 19-годишен младеж и 17-годишно момче.

По разпореждане на директора на ОД на МВР старши комисар Светослав Григоров, и в изпълнение на приоритетите на вътрешното министерство, продължава активната полицейска работа - в оперативен и превантивен план, срещу наркоразпространението в региона.