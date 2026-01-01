Американският държавен секретар Марко Рубио заяви пред съюзниците от НАТО, че Алиансът ще трябва да „отговори“ на опасенията на президента Доналд Тръмп, свързани с реакциите на европейските партньори към операциите на САЩ и Израел в Близкия изток, предаде Франс прес.

„Чувствата на президента – неговата загриженост относно някои от нашите съюзници в НАТО и тяхната реакция на нашите операции в Близкия изток – са добре известни; ще трябва да се отговори на това“, каза Рубио при пристигането си на срещата на външните министри на НАТО в Хелсингбори. Той подчерта, че въпросът няма да бъде решаван днес.

Според АФП Тръмп остава недоволен от отказа на европейските държави да се присъединят към военната кампания на САЩ и Израел срещу Иран.

Рубио подчерта, че НАТО „трябва да бъде добър за всички участници“ и че срещата в Швеция ще подготви почвата за срещата на върха в Анкара по-късно тази година, отбелязва Ройтерс.

Освен това държавният секретар на САЩ подчерта, че евентуална система за събиране на такси в Ормузкия проток би била неприемлива.

Рубио увери, че последните решения на Тръмп за разполагане на американски войски в Европа „не са наказателна мярка“, а част от „продължаващ процес“, отбелязва АФП.

Решението на Тръмп да изпрати 5000 американски войници в Полша, само седмици след като нареди изтеглянето на същия брой от Европа, предизвика недоумение сред съюзниците и американските военни, пише Асошиейтед прес.

„Наистина е объркващо и не винаги лесно за ориентиране“, заяви шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард, чиято страна е домакин на срещата.

Американски военни представители, цитирани анонимно, също признават, че не разбират промяната: „Прекарахме почти две седмици в реакция на първото съобщение. Не знаем какво означава това ново решение“.

Германският външен министър заяви днес, че тази година Берлин ще похарчи за отбрана над 4% от БВП на страната и е на път да достигне 5%, отбелязва Ройтерс.

Германия ще предложи засилване на отбранителното сътрудничество с Украйна като начин за ускоряване на производството, добави Вадефул преди срещата на НАТО в Хелсингбори.