Министър-председателят Румен Радев ще се срещне днес, 22 май, от 14:00 часа в Министерския съвет с певицата DARA по повод успеха ѝ на конкурса „Евровизия“.

В срещата ще участват министри от кабинета, екипът на DARA, както и ръководството на Българската национална телевизия. По време на разговора ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на „Евровизия“, на която България ще бъде домакин догодина.

Вицепремиерът Иво Христов ще оглави "междуведомствен организационен комитет", който ще организира провеждането на "Евровизия 2027". Това съобщи в сряда премиерът Румен Радев.

Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на "Евровизия" – един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него", коментира Радев на старта на редовното заседание на Министерския съвет.

В комитета по организацията ще има представители на съответните министерства, каза още Радев и добави, че са нужни не само пари, а и координация.

"За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов, в който ще влязат съответните ресорни министерства", поясни министър-председателят.