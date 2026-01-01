56-годишен шофьор загина при катастрофа, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 21 май на пътя от Хасково за село Минерални бани. Водачът е загубил контрол и се е преобърнал в канавка. От удара е починал на място.

Гръцки моторист почина след катастрофа в Хасковско

При друг случай - тази нощ в Хасково на улица „Полк.В. Вълков“ е шофирал колата си 22-годишен мъж.

Той се е ударил в дърво. След преглед е освободен за домашно лечение. Пострадали са пътуващите в колата - момчета на 17 и 20 г., които след преглед са изпратени за лечение в дома си.