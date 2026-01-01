В четвъртък протестиращи подпалиха здравно заведение за лечение на пациенти с ебола в източната част на Демократична република Конго, като унищожиха две болнични палатки, съобщава местен политик.

Напрежението ескалирало, след като роднини на млад мъж, починал от ебола, се опитали насила да вземат тялото му от болницата „Рвампара“, според Люк Мамбеле, вицепрезидент на конгоанската политическа партия A2RC.

Смъртоносен щам на ебола се разпространява сред местните общности в района, предизвиквайки сериозна здравна криза. Тестовете показват, че причинител на епидемията е щамът Бундибуджо, за който няма специфично лечение или ваксина. В четвъртък властите в ДРК съобщиха, че най-малко 160 смъртни случая вероятно са свързани със заболяването. Само за деня са регистрирани 13 нови потвърдени случая и още 78 предполагаеми случая в провинция Итури.

След като здравните власти отказали да предадат тялото на починалия, членове на семейството започнали да хвърлят предмети по болничните палатки, което предизвикало пожар, съобщи местен служител. По време на нападението шестима пациенти са били настанени в медицинските палатки на хуманитарната организация ALIMA, като впоследствие са преместени в болницата.

ALIMA предупреди за разпространението на „неточна и непотвърдена информация“ в социалните мрежи и интернет, която подхранва страх, дезинформация и недоверие към здравните заведения.

Във видео, споделено с CNN, Мамбеле разказва, че е бил блокиран в болницата, докато полицията е произвеждала предупредителни изстрели, за да разпръсне протестиращите около горящите палатки.

Кадри на агенция Reuters показват голям пожар, обхванал медицинските съоръжения, а след нападението обгорели конструкции се извисяват над почернели болнични легла.

Служители на националната полиция, изпратени на мястото, са действали бързо за възстановяване на реда, каза Мамбеле пред CNN.

Говорителят на правителството на Патрик Муяя осъди нападението и заяви, че местните жители са направили „точно това, което не е трябвало да правят“.

Според Мамбеле случилото се показва опасностите от нарастващата дезинформация в общността. По думите му много жители на провинция Итури вярват, че „ебола е измислица“.

„Населението не е достатъчно информирано за случващото се. За хората в най-отдалечените райони ебола е изобретение на белия човек и не съществува“, каза той.

Световната здравна организация обяви епидемията за „извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение“, въпреки че глобалният риск засега остава нисък.

Макар официално да са потвърдени само 64 случая на ебола, в четвъртък ДРК съобщи за 671 предполагаеми случая. Здравните власти проследяват и над 1260 контактни лица.

Първият случай е свързан със здравен работник, при когото симптомите са се появили на 24 април. Той по-късно е починал в медицинско заведение в Буния, съобщи СЗО. До 5 май организацията е получила сигнали за „неидентифицирано заболяване“ с висока смъртност в провинцията. След разследване на екип за бързо реагиране, на 15 май е потвърдено, че става дума за вируса Бундибуджо.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ са научили за епидемията на 14 май. Първите координационни срещи са се провели ден по-късно.

Междувременно американски гражданин, работещ в ДРК, е дал положителен тест за вируса и се лекува в болница в Берлин, съобщи германското министерство на здравеопазването.

Вирусът вече е достигнал и съседна Уганда, където здравните власти потвърдиха два лабораторно доказани случая, включително един смъртен, в столицата Кампала.

Властите в Уганда временно са спрели обществения транспорт, полетите и фериботните връзки с ДРК, а по границата са засилени мерките за сигурност.