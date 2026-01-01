Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред журналисти, че се притеснява, откакто е останал без охрана.

Бойко Борисов остава без охрана от НСО

"Дори Бойко Рашков беше вътрешен министър, не си позволи да свали охраната, когато ме арестуваха бях охранявано лице, а сега за една нощ решиха, че няма никаква заплаха", каза Борисов.

"Питате ме дали се притеснявам - да, притеснявам се, сега използвам една кола на групата", каза той.

Борисов отговори отрицателно на въпроса дали използва частна охрана. Той бе запитан дали влиза от задния вход на Народното събрание. "Където ме остави шофьорът - там влизам", каза Борисов.

Припомняме, че на 13 май стана ясно, че охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е свалена от НСО.

"Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин”, написа тогава Борисов във Facebook.