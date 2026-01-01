Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви снощи, че парламентарните избори в страната ще се проведат между септември и ноември тази година, предаде сръбската обществена телевизия РТС.

Вучич заяви, че ако друга, различна от листата на управляваващите, спечели, ще признае резултатите от изборите, но също така каза, че винаги ще се застъпва за диалог. Той подчерта, че целта му е Сърбия да се изгражда, развива и да бъде модерна.

Говорейки за протестите, Вучич посочи, че те са нерегистрирани, „престъпни събирания“.

„Те (протестиращите) окупират нашите пътища, нашите магистрали, нашите улици. Те непрекъснато извършват насилие“, каза той.

Думите на сръбския президент идват два дни преди провеждането в Сърбия на нов мащабен антиправителствен протест, свикан от студенти, който ще се проведе на пл. „Славия“ в Белград.

Протестите с искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори възникнаха след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара. Тогава загинаха 16 души, а един бе тежко ранен.