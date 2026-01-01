Двама 18-годишни младежи от Петрич получиха условни присъди за грабеж над непълнолетни, съобщиха от Апелативната прокуратура в София.

От прокуратурата уточняват, че на 23 март 2026 г. в района на бензиностанция на път от Петрич за Благоевград обвиняемите нападнали непълнолетни момчета. На 15-годишния Б.П. били нанесени множество удари с ръце и крака в областта на окото, обкрачване и душене с две ръце, дъгообразен удар с предмет, наподобяващ пистолет в областта на буза и заплашване с него.

Другият пострадал - В.А., на 15 години, бил заплашен с насочване на предмет, наподобяващ черен на цвят пистолет към челото му и претърсване на джобовете на дрехите му. Нападателите отнели от пострадалите чанта, портмонета, мобилни телефони, елек, сребърно колие, адаптер с кабел, чифт маратонки и сумата от 110 евро. Общата стойност им стойност възлиза на 741,87 евро.

Обвиняемите са се признали за виновни. С определение на съда на Г.В. е наложено наказание от осем месеца лишаване от свобода, а на съучастника му Г.Я. - шест месеца лишаване от свобода. Изпълнението на наказанията е отложено за срок от три години. Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда, поясняват от прокуратурата.

