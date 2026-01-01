Върховният лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, както заявяват двама високопоставени ирански източници пред Reuters, засилвайки позицията на Техеран спрямо едно от основните изисквания на САЩ в мирните преговори.

Конкретната заповед на Хаменей би могла да разочарова и раздразни още повече Доналд Тръмп и да усложни преговорите за постигане на споразумение за прекратяване на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Израелски официални лица заявяват пред Reuters, че Тръмп е уверил Израел, че запасите от високообогатен уран на Иран, необходими за производството на ядрено оръжие, ще бъдат изнесени от страната и че всяко мирно споразумение трябва да включва съответна клауза.

Бенямин Нетаняху ясно заяви, че няма да счита войната за приключена, докато обогатеният уран не бъде изнесен от Иран, да бъде прекратена подкрепата на Иран за паравоенни групи и да бъдат неутрализирани възможностите на страната за балистични ракети.

"Нареждането на Върховния лидер и консенсусът в рамките на иранското ръководство са, че запасите от обогатен уран не трябва да напускат страната“, заяви един от двамата ирански източници, при условие за анонимност поради деликатността на въпроса.

Според източниците, висшите ирански длъжностни лица считат, че изпращането на материала в чужбина би направило страната по-уязвима при бъдещи атаки от страна на САЩ и Израел. В същото време те посочват, че Хаменей има последната дума по най-важните държавни въпроси.

Белият дом и иранското външно министерство не отговориха на исканията за коментар.

Иран засилва позицията си по отношение на запасите от обогатен уран

Иранските официални лица многократно са заявявали, че приоритетът им е да осигурят окончателно прекратяване на войната и надеждни гаранции, че САЩ и Израел няма да предприемат нови атаки.

Едва когато има такива гаранции, Иран ще бъде готов да участва в подробни преговори за ядрената си програма. Техеран от години отрича, че се стреми към придобиване на ядрена бомба.

Смята се, че Израел разполага с ядрен арсенал, но никога не е потвърждавал или отричал, че притежава ядрени оръжия, поддържайки в продължение на десетилетия политика на неяснота.

Преди началото на войната Иран беше обявил намерението си да изпрати половината от запасите си от уран, обогатен до 60% — ниво, което е много по-високо от необходимото за граждански цели. Източници съобщиха, че тази позиция се е променила след многократните заплахи на Тръмп, че ще нанесе удар по страната. Израелски официални лица заявиха пред Reuters, че остава неясно дали Тръмп ще реши да атакува и дали ще даде зелена светлина на Израел да поднови операциите. Техеран се е ангажирал с масивен отговор в случай на атака.

Въпреки това източникът посочва, че има "реалистични начини“ за разрешаване на въпроса. "Има решения, като например разреждане на запасите под надзора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)“, заявява един от иранските източници. МААЕ оценява, че Иран е разполагал с 440,9 кг уран, обогатен до 60%, когато Израел и САЩ атакуваха ядрените съоръжения на Иран през юни 2025 г. Колко от тях са оцелели, остава неясно. МААЕ също така счита, че по-голямата част от запасите се съхранява в подземен комплекс в съоръженията в Исфахан, докато по-малки части се намират в обширните съоръжения в Натанз, където има две обогатителни фабрики.

Иран твърди, че част от високообогатения уран е необходима за медицински цели и за изследователски реактор в Техеран, който работи с относително малки количества уран, обогатен до около 20%.