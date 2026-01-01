Днес (21 май, четвъртък) облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През нощта и утре (петък, 22 май) над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Синоптиците оранжев код за опасно време и жълт код за потенциално опасно време в половин България. Предупреждението от по-висока оранжева степен е в сила за областите: Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново на север, и Пловдив и Пазарджик на юг. Жълт код от по-ниска степен е в сила за областите: Видин, Монтана, като част от Монтана е оцветена и в оранжево, Плевен, Силистра, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Сливен, Стара Загора, София област, Хасково, част от Кърджали, Благоевград и части от Смолян.

Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°.

В планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През почивните и празнични дни въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота (23 май), главно в Северна България. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър, който в неделя (24 май) ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.

В понеделник и вторник валежите ще намалеят по обхват и интензивност – ще са на отделни места, главно в следобедните часове и с по-голяма вероятност в планинските райони. Ще има повече слънчеви часове. Североизточният вятър ще отслабне, ще се обърне от запад-югозапад и дневните температури ще се повишат, към вторник-сряда ще са предимно между 25° и 30°, в отделни райони в низините и малко по-високи.

По-късно през деня в сряда и в четвъртък вероятността за краткотрайни валежи отново се повишава. В четвъртък от североизток ще започне ново понижение на температурите.