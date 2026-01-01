Телата и на двете изчезнали румънки бяха открити под развалините на сграда, която се срути в понеделник в Гьорлиц, в Източна Германия, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Спасителните екипи първо откриха с помощта на куче тялото на 25-годишна жена с румънско гражданство.

В ранния следобед днес бе открито и тялото на другата изчезнала жена, също румънка - на 26 години, съобщи полицията пред АФП.

Издирването продължава, за да бъде открит третият изчезнал - 48-годишен мъж с германско и българско гражданство.

Спасителните екипи работят предимно на ръка, за да търсят признаци на живот в купчината тухли и дървесина, останали след срутването на сградата, опасявайки се, че използването на тежка техника може да предизвика експлозия на газ.

В спасителната операция са мобилизирани около 140 души от полицията, пожарната, здравните служби и федералната спасителна агенция, както и полски спасители. На този етап от разследването причините за срутването остават неизвестни.