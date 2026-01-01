Състав на Окръжен съд - Добрич призна 44-годишен подсъдим за виновен за причиняване по непредпазливост на смъртта на двама души и телесни повреди на четирима души при тежка катастрофа, съобщиха от съда.

Инцидентът стана на 13 март 2024 г. по пътя между селата Паскалево и Росеново, на около 500 метра преди разклона за село Росеново по републиканския път Добрич – Крушари. Според съда, при управление на лек автомобил водачът е нарушил правилата за движение по пътищата, вследствие на което е причинил фаталния инцидент.

На подсъдимия е наложено наказание от 15 години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим. Съдът го лишава и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 16 години.

Съдебният състав е приел, че шофьорът е нарушил три разпоредби на Закона за движение по пътищата - навлязъл е в насрещното движение, не е упражнявал непрекъснат контрол върху автомобила и е превишил максимално допустимата скорост от 90 км/ч извън населено място.

Подсъдимият е оправдан по част от обвиненията - за нарушение на още една разпоредба от Закона за движение по пътищата, както и за причиняване на леки телесни повреди на още двама души, тъй като съдът е приел, че тези последици са несъставомерни.

БТА / Павлина Живкова

Присъдата на Окръжен съд - Добрич подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - Варна в 15-дневен срок.

Съдът е изменил и мярката за неотклонение на подсъдимия от „подписка“ в „задържане под стража“, като е мотивирал решението си с високия размер на наложеното наказание. Определението може да бъде обжалвано и протестирано в 7-дневен срок.