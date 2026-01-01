Спасителни екипи извадиха трето тяло изпод развалините на срутилата се жилищна сграда в град Гьорлиц, Източна Германия, с което търсенето на останали под отломките хора приключи, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Смята се, че тялото е на обявен за изчезнал 48-годишен мъж, който е имал българско и германско гражданство, каза говорител на полицията.

След срутването на сграда в Германия, намериха тяло на румънка, все още търсят българин

В сряда спасителите откриха тялото на 25-годишна румънска туристка, а няколко часа по-късно намериха и тялото на 26-годишна жена.

"Медикът от службата за спешна помощ можа единствено да потвърди смъртта на двете жени", каза говорителят. Телата са транспортирани до катедрата по съдебна медицина за по-нататъшно изследване. Резултатите се очакват през следващите дни.

Извадиха тялото на втора румънка изпод развалините в Германия, българинът все още се издирва

В усиленото издирването на тримата изчезнали участваха кучета следотърсачи, използвана беше и тежка техника, включително багери, кранове и колесни товарачи. Спасителите разчистваха отломките дори с лопати и с голи ръце. Жилищната сграда рухна в понеделник вечерта, като причините за това все още не са известни.

В сградата е имало апартаменти под наем и жилища, предлагани на туристи, съобщава полицията. Първоначално за изчезнали са били обявени петима души, но впоследствие се оказало, че двама туристи са били на път към мястото, когато е станала трагедията.

Причината за срутването за момента не е установена, но според кмета на Гьорлиц Октaвиан Урсу то може да е причинено от газова експлозия. Полицията съобщи, че няколко часа след рухването на сградата е бил открит теч на газ, което е усложнило спасителните операции. Газовите инсталации около мястото са били изпразнени, за да се намали рискът от нови експлозии и издирването на хора под отломките е било възобновено.