Нека да си пазим нашия български език, нека да използваме повече български думи, призова председателят на Народното събрание Михаела Доцова на прием в българското посолство в Рим в навечерието на 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Преди това хорът към софийския храм "Въздвижение на Светия Кръст Господен" изпълни химна „Върви, народе възродени“.

"За мен е изключителна чест и удоволствие да съм тук в Рим заедно с колегите от 52-рото Народно събрание в навечерието на най-светлия книжовен български празник – 24 май", заяви председателят на парламента. Винаги преди 24 май си припомняме, че сме се запазили като народ именно благодарение на нашата писменост и това е и азбуката, която опазва и всички славянски народи, отбеляза Доцова.

"Сега, когато слушахме „Върви, народе възродени“, чувствах едновременно и гордост, и смирение - гордост, защото сме опазили книжовността, и смирение пред великия труд на нашите предци", заяви тя. Доцова припомни, че преди 12 века тук Кирил пламенно е защитавал правото на славянските народи да имат своя писменост и заедно с неговия брат Методий са превеждали книги, които са останали в историята, осветени от папа Адриан Втори.

Преди това българският посланик в Италия Иван Кондов приветства официалните гости в посолството и отбеляза, че българите възприемаме Кирилицата като светиня, като израз на национална гордост. Създаването и разпространяването на Кирилицата са признати като нашия принос за световната култура, отбеляза той.

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний посочи, че 24 май не е само празник на буквите, това е празник на духа, празник на онова свещено слово, чрез което един народ намира своя глас, своя памет и своето достойнство. "Нашата азбука е повече от писменост, тя е благословение, тя е завет, чрез нея нашите предци са съхранили вярата, културата и народността си през вековете на изпитания, чрез нея и днес България свидетелства пред света, че народът ни не живее само с хляба, а и със слово, просвета и духовност", заяви митрополит Антоний.

Архимандрит Максим, представител на Пловдивския митрополит Николай, разказа за пътуващата изложба от ценни реликви „Българското духовно съкровище през вековете“, открита днес в българското посолство в Рим. Той посочи, че експозицията е първият проект на новосформирания отдел по музейната дейност към Пловдивската митрополия, който е призван да събира и реставрира ценности и светини. Събраните реликви ще бъдат изложени в бъдещия църковен музей в Пловдив, който ще бъде открит тази година, добави архимандритът.

По-рано днес българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, поднесе цветя пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим и на паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на българското посолство в Рим. Утре е предвидена аудиенция при папа Лъв XIV във Ватикана.