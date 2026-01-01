Въвеждат се мерки за ограничаване на движението на тежкотоварни превозни средства в страната по повод предстоящите три почивни дни заради честването на 24 май. Това съобщи инспектор Георги Милев от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на брифинг. На терен ще бъдат разположени над 700 полицейски екипа, като част от тях ще бъдат цивилни, посочи той.

Временната организация на движението започва днес от 15:00 до 20:00 часа, като ще се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона по най-натоварените трасета. Те са автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, автомагистрала „Хемус“ в посока Варна до кръговото кръстовище и автомагистрала „Струма“ в посока Благоевград, каза инспектор Милев. Ограничение ще бъде въведено и по път I-1 в участъка от пътен възел „Симитли“ до пътен възел „Кресна“. По път I-1 ще бъдат обособени две ленти за движение в посока Гърция и една лента за движение в посока София, добави той.

На 23 май, събота, в същите участъци ограничението ще бъде от 09:00 до 14:00 часа, а на 24 май - в деня на честването, няма да бъдат въвеждани ограничения. На 25 май ще има ограничения от 12:00 до 20:00 часа, но в обратната посока – към София, посочи инспектор Милев. Той обясни, че изключения ще има за товарните автомобили, които превозват бързоразвалящи се храни, както и за превозващи определен вид опасни товари.

Очаква се около 490 хиляди автомобила да напуснат София и да се отправят към различни точки на страната, каза инспектор Милев. Той посочи, че ще се следи за всякакъв вид нарушения по пътищата. Очаква се засилено движение в посока Гърция, въпреки лошите метеорологични условия.

Инсп. Милев подчерта, че има засилено полицейско присъствие в област Велико Търново заради пътища с особена важност. Такъв участък е „Хаинбоаз“, където често стават тежки пътнотранспортни произшествия. Извършени са над 490 проверки, а около 100 са констатираните нарушения, най-вече за техническа неизправност, използване на мобилни устройства и неизползване на обезопасителни колани, допълни инспектор Милев.

Той посъветва шофьорите да бъдат внимателни. Призова абитуриентите да не се надвесват през прозорците на автомобилите. „Радвайте се по свой начин, но така, че да не застрашавате останалите участници в движението“, каза инспектор Милев.

От понеделник тази седмица е възобновена интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия в сайта на МВР, която вече функционира пълноценно, каза още инспектор Милев.