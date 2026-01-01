Лидерът на опозиционната СДСМ в съседна Северна Македония Венко Филипче директно обвини вицепремиера Иван Стоилкович във връзка със сръбските служби на режима на Александър Вучич в Белград.

Изявлението идва в момент на грандиозен шпионски скандал, свързан с кабинета и функционирането на президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова.

Иван Стоилкович, за когото се твърди че има и сръбско гражданство, е открит привърженик на сръбския хегемонизъм на Балканите, по-известен като „Сръбски свят“.

Стоилкович не крие своите връзки с режима в Кремъл.

„Това е скандал, който трябва да бъде изяснен. Да има такова изтичане на информация, както пишат медиите, от държава членка на НАТО е най-малкото скандално и тук хора трябва да поемат отговорност, включително и президентът“, каза Филипче.

Той добави, че подобни случки не го изненадват, като отправи обвинения към управляващите за връзки със среди, близки до Русия.

„Имаме вицепремиер - Стоилкович, сътрудник на сръбските служби, който поддържа контакти с „Нощните вълци“, близки до Путин. Той ежедневно изнася информация извън страната. Всичко това е част от това управление, това е концепцията на тази власт“, посочи председателят на СДСМ. |