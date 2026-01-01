Северна Македония трябва да изпълни условието за конституционни промени, за да продължи в евроинтеграцията, които са част от Преговорната рамка и заключенията на Съвета на ЕС през 2022 г.

Това беше подчертано от докладчика Томас Вайц при представянето на проектодоклада за страната за 2025 г., предаде БГНЕС.

Пред Комисията по външни в Европейския парламент (AFET), Вайц заяви:

„Що се отнася до конституционните изменения, ясно е, че правата на малцинствата за културно изразяване и самоопределение са част от европейските ценности и съответно от преговорната рамка и заключенията на Съвета. Необходимо е това изискване да бъде изпълнено чрез включване на допълнителни малцинствени общности, присъстващи в страната, в Конституцията. Особено на фона на историята на региона, способността да се споделя управлението е висока ценност и важна предпоставка за прогрес.“

Председателят на AFET Дейвид Макалистър подчерта, че страната не е напреднала през последните години, тъй като не изпълнила условието за промени в Конституцията, което произтича от заключенията на Съвета на ЕС от 2022 г.

Томас Вайц не пропусна в изказването си Коридор 8 и Коридор 10, като подчерта напредъка по двата проекта.

Той изрази надежда северномакедонското правителство да не изпуска шанса за евроинтеграция настоящия момент: „Както беше отбелязано, кандидатурата е подадена преди повече от 20 години и е време процесът да продължи. В момента има значителен прозорец на възможност за целия регион, а особено за Северна Македония, по отношение на напредъка към членство в ЕС. Има ясна подкрепа от страна на Съвета, Комисията и Европейския парламент. Това е реален шанс и се надявам правителството в Скопие да не го пропусне.“

„Що се отнася до реформите в областта на върховенството на закона, все още има много работа. Напредъкът през последната година не беше особено съществен, което вероятно е свързано и с поредната изборна година. Положително е, че през следващата година няма да има избори, поне според обявеното от правителството. Годината беше определена и като Година на реформите. Става дума не само за затваряне или откриване на преговорни глави, а за реално изпълнение на критериите, които ще позволят на определен етап те да бъдат затворени, особено в сферата на върховенството на закона. Тези реформи са част и от по-широката реформаторска програма. Страната трябва значително да ускори усилията си, за да постигне поставените цели до юни. На карта са около 47 милиона евро бюджетна подкрепа, които ще бъдат насочени към други държави от региона, ако необходимите реформи не бъдат изпълнени до този срок“, каза още Вайц.

„Опитахме се да подготвим балансиран доклад, който обхваща основните теми. След като разгледам вашите предложения за изменения, ще преминем към преговори. Насърчавам ви да представите всички изменения, които смятате за необходими. Очаквам конструктивен дебат със сенчестите докладчици и съвместна работа за изготвяне на общо предложение, което да получи силно проевропейско мнозинство в комисията и впоследствие в пленарната зала. Така ще можем да подкрепим страната по пътя ѝ към членство в Европейския съюз. Нека работим в тази посока и допринесем за положителен резултат. Очаквам конструктивни дебати и конструктивен резултат.“, допълни докладчикът.

Евродепутатът Ивайло Вълчев (ИТН/ЕКР) заяви, че управляващите в Северна Македония продължават своята политика в търсене на външен враг, за да заметат вътрешнополитически проблеми. Посочи, че е притеснен от реторика на северномакедонския премиер срещу самия Европейски съюз, съседните държави и критичните медии. Това, подчерта Вълчев, подкопава основополагащия за ЕС дух на добросъседство и показва отношението на Скопие към Съюза.

Представител на Европейската комисия отбеляза, че напредъкът на страната зависи от политическата воля на нейното ръководство.

„Целта е отварянето на преговорния клъстер 1 „Фундаментални въпроси“ възможно най-скоро, когато бъдат изпълнени критериите на Съвета, което означава промени в конституцията“, каза Зигрид Бретел, ръководител на отдел „Албания и Северна Македония“, Генерална дирекция „Съседство и преговори за разширяване“ (DG ENEST).