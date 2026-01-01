Бившият депутат и съпредседател на „Зелено движение“ Владислав Панев оглавява нова дясна политическа формация с името „Ускорение“. От сайта на партията става ясно, че заедно със служебния енергиен министър Трайчо Трайков, участвал в Инициативния комитет, Панев прави заявка за участие в българския политически живот. Учредителното ѝ събрание се е провело на 7 март в София.

Политическият проект е естествено продължение на едноименния идеен клуб „Ускорение“, създаден преди близо две години. По време на учредителния форум са приети основните принципи на бъдещата партия, както и рамката за избор на ръководни и контролни органи.

От новата формация заявяват ясно позициониране в дясното политическо пространство. Според Панев в България се наблюдава засилване на популистките тенденции, което отваря ниша за по-ясно изразено дясно представителство. „Ускорение“ ще търси сътрудничество със сродни формации, като на предстоящите парламентарни избори акцентът остава върху общото явяване в рамките на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Самият Панев е кандидат за народен представител от коалицията, като е включен в листите в Хасково и е пети в Пловдив-град. Друг представител на „Ускорение“ – народният представител в 48-ото и 49-ото Народно събрание Илина Мутафчиева – оглавява листата в Търговище.

На този етап партията все още не е внесла документи за съдебна регистрация. По закон предстои събирането на минимум 2500 подписа от членове. От ръководството посочват, че активната организационна дейност временно остава на заден план, докато приключи изборният цикъл.

В структурата на „Ускорение“ вече участват представители на различни етноси, както и българи от Западните покрайнини, което според създателите ѝ е заявка за по-широка обществена база.

Новата партия влиза в политическия терен с амбицията да консолидира дясно мислещите избиратели и да предложи алтернатива на нарастващите популистки настроения в страната.