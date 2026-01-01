Заместник-главният прокурор при Върховна касационна прокуратура (ВКП) Ваня Стефанова и прокурор Илиян Рангелов, завеждащ отдел „Специализиран“ във ВКП, проведоха работно съвещание с представители на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във връзка с провеждането на изборите за 52-ро Народно събрание, насрочени за 19 април 2026 г.

От страна на ОССЕ в срещата участваха Давид Гонгадзе, правен анализатор към Мисията за наблюдение на изборите на Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ, Йелена Стефанович – политически анализатор, и Драгомира Паунова, старши асистент на правния анализатор.

Заместник-главният прокурор Ваня Стефанова запозна представителите на мисията с организацията, която прокуратурата е създала за провеждането на изборите и ангажираността й за активно взаимодействие между институциите съобразно техните правомощия с цел гарантирането на честни и прозрачни избори.

Представителите на ОССЕ бяха информирани, че прокуратурата вече е провела работна среща с ЦИК, МВР и ДАНС относно съвместните действия за обезпечаване на законосъобразни парламентарни избори и за предотвратяване и противодействие на изборни нарушения и на опити за опорочаване вота на българските граждани.